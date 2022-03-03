В полицию Сыктывкара сообщили о бомбе в здании на Карла Маркса

В полицию столицы Коми сообщили о возможном заминировании. По тревоге на место отправились сотрудники МВД и кинологи, сообщает «Комиинформ».

Известно, что сообщение поступило о взрывном устройстве в доме №197 по улице Карла Маркса. На место прибыли машины полиции, МЧС и скорой помощи. Экстренные службы занялись поисками опасного предмета.