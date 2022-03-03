"Будет ещё дороже": в Сыктывкаре резко взлетели цены на смартфоны

Недавно мы писали о том, как изменились цены на продукцию Apple. Но что будет с другими смартфонами? Журналист “Pro Город Сыктывкар” побывал в салонах связи и узнал, насколько взлетели цены на телефоны.
Как рассказал один из продавцов торговой точки, цены на смартфоны и другие гаджеты взлетели с 27 февраля и могут меняться каждый день.
– Мы сами ничего не знаем, все зависит от скачка доллара. Могут и дешеветь. Но, почему-то, кажется, что все будет еще дороже, — отметил продавец.
Такая ситуация наблюдается почти во всех магазинах. При этом продавцы уверяют, что, скорее всего, проблем с поставками не будет. Но спрос на телефоны увеличился.
По словам продавцов, сейчас люди скупают бюджетные модели китайских производителей, таких как Xiaomi, Realme, Oppo и других. Даже на эти телефоны цены поднялись на пару тысяч рублей.
– Покупают те, кто не успел сделать “апгрейд”. Людей не сильно привлекают дорогие модели, такие как Apple, Samsung и прочие. Хотя есть и те, кто стараются их купить. Некоторые закупают сразу несколько телефонов, потому что их потом можно будет выгодно перепродать. Подорожание точно будет, сейчас даже гречка стоит 200 рублей, вместо 50. Поэтому, если вы планировали купить новый телефон, делайте это сегодня. Завтра цена уже может вырасти на тысячу, а может и больше, – заключил продавец.
Подборка актуальных на 3 марта цен на популярные бюджетные модели:
- Oppo A16 - 13 990 рублей;
- Oppo A55 - 16 990 рублей;
- Oppo A74 - 24 990 рублей;
- Samsung Galaxy A12 - 19 990 рублей;
- Galaxy A03 Core - 10 990 рублей;
- Xiaomi Redmi 9c - 10 990 рублей;
- Xiaomi Remdi 10 - 12 990 рублей;
- Realmi 8i - 21 490 рублей;
- Realmi C25S -18 490 рублей.