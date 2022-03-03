"Будет ещё дороже": в Сыктывкаре резко взлетели цены на смартфоны

Недавно мы писали о том, как изменились цены на продукцию Apple. Но что будет с другими смартфонами? Журналист “Pro Город Сыктывкар” побывал в салонах связи и узнал, насколько взлетели цены на телефоны.

Как рассказал один из продавцов торговой точки, цены на смартфоны и другие гаджеты взлетели с 27 февраля и могут меняться каждый день.

– Мы сами ничего не знаем, все зависит от скачка доллара. Могут и дешеветь. Но, почему-то, кажется, что все будет еще дороже, — отметил продавец.

Такая ситуация наблюдается почти во всех магазинах. При этом продавцы уверяют, что, скорее всего, проблем с поставками не будет. Но спрос на телефоны увеличился.

По словам продавцов, сейчас люди скупают бюджетные модели китайских производителей, таких как Xiaomi, Realme, Oppo и других. Даже на эти телефоны цены поднялись на пару тысяч рублей.