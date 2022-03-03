Спортсмены из Коми не смогут выступать на паралимпиаде даже под нейтральным флагом

Международный паралимпийский комитет запретил россиянам выступать на Паралимпийских играх в Китае. И это несмотря на принятое ранее решение разрешить им принять участие под нейтральным флагом.

Среди тех, кто не поедет на соревнование оказались и спортсмены из Коми — Мария Иовлева и Иван Голубков. Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета совершенно необоснованно, так как противоречит принципам паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов.