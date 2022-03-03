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Спортсмены из Коми не смогут выступать на паралимпиаде даже под нейтральным флагом

Спортсмены из Коми не смогут выступать на паралимпиаде даже под нейтральным флагомМинспорта Коми

Международный паралимпийский комитет запретил россиянам выступать на Паралимпийских играх в Китае. И это несмотря на принятое ранее решение разрешить им принять участие под нейтральным флагом.

Среди тех, кто не поедет на соревнование оказались и спортсмены из Коми — Мария Иовлева и Иван Голубков. Паралимпийский комитет России считает, что решение Международного паралимпийского комитета совершенно необоснованно, так как противоречит принципам паралимпийской семьи - аполитичности спорта инвалидов.

В связи с этим Паралимпийский комитет России оставляет за собой право отстаивать права и интересы российских паралимпийцев в спортивных и иных судебных инстанциях.

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