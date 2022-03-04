Тельцов ждет череда проблем, а Водолеев — неожиданная удача: гороскоп на 4 марта

Гороскоп на 4 марта 2022 года говорит, что в бесконечной череде домашних и жилищных проблем Тельцов наметился переломный момент, однако закрыть все вопросы одним днём не удастся. Конфликты, о которых почти забыли, могут вспыхнуть с новой силой под воздействием внешних факторов. В семье появится повод для разногласий и споров. Действовать нужно аккуратно, стараясь не задевать чувства родных.

Сегодня от Близнецов потребуется смелость. Постарайтесь в любой ситуации сохранять самообладание и выдержку. Сделайте шаг навстречу людям, с которыми вы в ссоре или в натянутых отношениях. К дополнительным финансовым расходам приведёт дезинформация либо ошибочное представление о сложившейся ситуации. Можно упустить выгодный контракт. Зато порадуют дела сердечные.

Рак 4 марта 2022

Сегодня Ракам можно рассчитывать на солидную прибыль. Вам сделают выгодное коммерческое предложение, от которого нельзя отказаться. Богат день будет и на хорошие новости. Представительниц прекрасного пола побалуют дорогими подарками. Даже если у вас наметились любовные проблемы, сегодня от них не останется и следа. Главное условие — проявляйте инициативу и настойчивость.

Лев 4 марта 2022

Прибыльный для Львов день во всех смыслах. Карьерному продвижению способствуют личностные качества, аналитические способности и трудолюбие. Сложнее сохранить позиции, которых вы добились — нужно продумать алгоритм действий на непредвиденный случай. Предстоит решить вопрос инвестиций с целью увеличения капитала. Предусмотрительность важна как никогда.

Дева 4 марта 2022

Гороскоп на 04.03. 2022 сообщает, что этот день завершает для Дев период хандры и неуверенности в собственном потенциале. Работоспособность и настроение будут на высоте. У вас появится чёткий план действий и понимание, как достичь поставленных целей. Нельзя упустить момент — сейчас нужно плодотворно потрудиться, чтобы после полноценно отдохнуть и восстановить силы.

Весы 4 марта 2022

Сегодня Весам нужно устроить себе выходной. Договоритесь о встрече с друзьями, пообщайтесь с интересными и приятными для вас людьми. Для трудовых достижений сейчас не самое подходящее время. Ваши усилия окажутся тщетны. В отношениях с любимым человеком сквозит холодок, но для нормализации ситуации достаточно просто сделать шаг навстречу.

Скорпион 4 марта 2022

В этот день Скорпионы смогут решить любой самый сложный вопрос. Можно смело обращаться к руководству или в госучреждения — с большой долей вероятности результат будет положительным. Удачным будет завершение дел, которые обеспечат получение финансовой прибыли. События текущего дня заставят скорректировать свои первоначальные планы.

Стрелец 4 марта 2022

Весь день у Стрельцов пройдёт в бесполезной суете. Сил будет потрачено много, а вот результат окажется минимальным. Единственная польза этой малоэффективной деятельности заключается в приобретённом опыте. Вы научитесь действовать при любых обстоятельствах, сохраняя свою индивидуальность. Не забывайте о том, что чувство меры уместно всегда и везде.

Козерог 4 марта 2022

Гороскоп на 4 марта 2022 года советует Козерогам объявить генеральную уборку. Наведите порядок на своём рабочем месте, избавьтесь от накопившегося мусора и бесполезных вещей. Это самым благоприятным образом отразится на настроении и работоспособности. Можно констатировать стабильный профессиональный рост. Карьера идёт вверх. Удачно пройдут деловые переговоры и рабочая поездка.

Водолей 4 марта 2022

В этот день защита чужих интересов обернётся для Водолеев личной выгодой. Вам может улыбнуться удача — появится реальный шанс добиться больших успехов. Для помощи другому человеку потребуется задействовать весь свой ресурс, обратиться к вышестоящему руководству. Вас могут упрекнуть в попытках вмешаться в чужие дела. Не стоит прислушиваться к пересудам.

Рыбы 4 марта 2022

Сегодня для Рыб не самый подходящий день для проведения деловых переговоров и подписания долгосрочных контрактов. Отмените или перенесите все важные встречи. Посвятите свободное время любимому занятию. Можно заняться спортом или отправиться на пикник. Свежий воздух пойдёт только на пользу. Сегодня случайная встреча может привнести в вашу жизнь новое сильное чувство.