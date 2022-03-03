Сыктывкарский СПА-салон объявил акцию добра

К женскому празднику салон хочет сделать небольшие подарки одиноким пенсионерам и инвалидам. Поэтому 5% от всей суммы, вырученной за подарочные сертификаты, пойдут на вещи первой необходимости. Салон гарантирует, что отчитается о переданной помощи перед покупателями сертификатов.

К 8 марта СПА салон и салон красоты «Beautyhall» запустил акцию добра*. При покупке подарочных сертификатов с 1 по 6 марта, процент от вырученной суммы будет идти на благотворительность.

Если у вас нет возможности купить сертификат в салоне, вы можете оформить его по телефону или на официальном сайте салона: http://syktyvkar.beautyhall.biz/certificate

Затем сертификат доставят до вашего дома или офиса.

Подарочный сертификат от «Beautyhall» можно приобрести на любую сумму. В последующем вы можете потратить его на СПА-процедуру или другие услуги салона. Выбор в «Beautyhall» огромный. В салоне более 300 видов услуг.

Кроме того, если вы хотели подарить 8 Марта сертификат в СПА-салон, сейчас самое время его приобрести. Ведь это станет хорошим подарком. Сертификат оригинально оформлен и упаковывается в фирменный конверт.

*Узнайте подробности акции по телефону +7 (8212) 22-57-77