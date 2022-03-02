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Коми получит 260 миллионов рублей на ремонт семи школ

Коми получит 260 миллионов рублей на ремонт семи школ

Владимир Уйба рассказал про целевую программу по капитальному ремонту школ, которая реализуется по линии министерства просвещения России с этого года до 2026-го.

Коми направила заявки на 2022 и 2023 годы. Они одобрены, в ближайшие два года на капитальный ремонт школ Коми получит из федерального бюджета 260,5 млн рублей. Еще 162 млн рублей выделят из республиканского и местных бюджетов. На эти средства отремонтируют и оборудованы семь общеобразовательных учреждений, сообщил руководитель региона.

В 2022 году это школы в посёлках Кебанъёль и Шэръяг Усть-Куломского района, в селе Кипиево Ижемского района и в селе Нившера Корткеросского района.

В 2022-2023 годах это гимназия имени А.С. Пушкина в Сыктывкаре, школа в селе Палевицы Сыктывдинского района и школа в селе Трусово Усть-Цилемского района.

Кроме того, в марте подадут дополнительную заявку на финансирование из федерального бюджета на 2023 год. Сейчас готовится проектно-сметная документация ещё по семи школам, уточнил Владимир Уйба.

Также речь зашла о школе №4 в Печоре. Зданию более 45 лет. В 2019 году оно было признано небезопасным для жизни и здоровья обучающихся и работников. Учебная деятельность там с весны 2019 года приостановлена, школа закрыта на капитальный ремонт.

"В августе 2021 года я был в этой школе. После осмотра здания дал поручение министерству образования республики включить объект в заявку на участие в федеральной программе, о которой я вам сейчас рассказал. Но, к сожалению, администрация Печоры не успела подготовить в срок проектно-сметную документацию, хотя времени для этого, я считаю, было достаточно. В результате такого несерьёзного подхода руководства муниципалитета мы упустили возможность включить печорскую школу в федеральную программу на 2022-2023 годы. Эту ситуацию разобрали на оперативном совещании с правительством республики. Приняли решение изыскивать иные финансовые возможности для капремонта школы №4 в Печоре. Хотя в условиях дефицитного бюджета республики найти иной источник будет крайне сложно", — заключил Владимир Уйба.

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