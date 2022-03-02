Коми получит 260 миллионов рублей на ремонт семи школ

Владимир Уйба рассказал про целевую программу по капитальному ремонту школ, которая реализуется по линии министерства просвещения России с этого года до 2026-го.



Коми направила заявки на 2022 и 2023 годы. Они одобрены, в ближайшие два года на капитальный ремонт школ Коми получит из федерального бюджета 260,5 млн рублей. Еще 162 млн рублей выделят из республиканского и местных бюджетов. На эти средства отремонтируют и оборудованы семь общеобразовательных учреждений, сообщил руководитель региона.

В 2022 году это школы в посёлках Кебанъёль и Шэръяг Усть-Куломского района, в селе Кипиево Ижемского района и в селе Нившера Корткеросского района.

В 2022-2023 годах это гимназия имени А.С. Пушкина в Сыктывкаре, школа в селе Палевицы Сыктывдинского района и школа в селе Трусово Усть-Цилемского района.

Кроме того, в марте подадут дополнительную заявку на финансирование из федерального бюджета на 2023 год. Сейчас готовится проектно-сметная документация ещё по семи школам, уточнил Владимир Уйба.



Также речь зашла о школе №4 в Печоре. Зданию более 45 лет. В 2019 году оно было признано небезопасным для жизни и здоровья обучающихся и работников. Учебная деятельность там с весны 2019 года приостановлена, школа закрыта на капитальный ремонт.