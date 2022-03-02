Сыктывкарских подростков начали прививать от COVID-19

В столице Коми начали вакцинировать от коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет. Сейчас прививку можно сделать в пункте на улице Восточной, сообщает «КП Коми».

Совсем скоро планируется начать делать прививки в поликлинике на улице Советской, 56. Детская поликлиника №3 получила 80 доз препарата «Спутник М». Медики, тем временем, считают, что этого недостаточно, поскольку желающих привиться оказалось втрое больше.