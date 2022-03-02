Сыктывкарских подростков начали прививать от COVID-19

В столице Коми начали вакцинировать от коронавирусной инфекции подростков от 12 до 17 лет. Сейчас прививку можно сделать в пункте на улице Восточной, сообщает «КП Коми».
Совсем скоро планируется начать делать прививки в поликлинике на улице Советской, 56. Детская поликлиника №3 получила 80 доз препарата «Спутник М». Медики, тем временем, считают, что этого недостаточно, поскольку желающих привиться оказалось втрое больше.
Подростки могут выбирать прививочные кабинеты независимо от места прописки. Их работа организована посменно – одно подразделение утром, другое – по окончании школьных занятий.