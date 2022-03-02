Цены на «важные» продукты начнут сдерживать: что думают сыктывкарцы

Торговые сети согласились ограничить наценки на продукты в 5% с 1 марта. Об этом сообщает ФАС. Магазины самостоятельно приняли на себя обязательства о минимальных наценках на четыре основные категории товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Продукты на полках будут выделяться специальными ценниками. Журналист «Pro Город Сыктывкар» узнал у сыктывкарцев, почувствовали ли они увеличение цен, а также подорожание каких товаров они ощутили на себе.
Натали Буянова
«Заметила повышение цен и для меня это ощутимо. Например, ещё вчера сахар стоил около 47 рублей, сейчас уже 57 рублей, овощи и фрукты значительно выросли в цене, яйца стали 80 рублей за десяток, мука 120 рублей за килограмм. Те же макароны «Макфа» в «Пятерочке» за пачку 450 грамм – 90 рублей, наше молоко 70 рублей за литр», – поведала Натали.
Александр Сажин, менеджер по продажам. Сейчас проживает в Санкт-Петербурге
Александр Сажин. Фото из личного архива.
«Я не заметил повышения цен: они такими и остались, какими были до Нового года. Многие люди драматизируют. Вот, к примеру, 450 грамм куриного мяса стоит 187 рублей, 500 грамм свиного шницеля – 173 рубля. На эти товары цены такие были и осенью, и летом, и весной», – рассказал Александр.
Алиса Груздева, менеджер
«Приходишь в магазин и видишь, как цены дорожают чуть ли не каждый день. Огурцы стоили 170 рублей за килограмм, теперь уже 190 рублей за килограмм. Подорожало также наше молоко: за литр 2,5% жирности просят 67 рублей, когда другой бренд за те же 2,5% берет 56 рублей. Сыры за месяц подросли в стоимости на 10-15 рублей за 100 грамм. Крупы тоже подскочили в цене на фоне бешеного спроса», – заметила Алиса.
Леонид Калмыков, преподаватель истории и экономики
«Я не то чтобы заметил повышение. Но мои студенты ощутили, хотя и не на продукты, а на электронику в интернет-магазинах. К действиям ФАС отношусь неоднозначно. В нынешней ситуации логичнее было бы заморозить цены или ввести государственное регулирование цен, как было недавно в Казахстане. Это сохранит лояльность населения к ситуации и правительству. Я удивлен, почему так не сделали. Это же разумно. Почему в России разрешают наценку в 5%? Власть же заинтересована в поддержке населения», – считает Леонид.
Павел Лощенкин, учитель в школе
Павел Лощенкин. Фото из личного архива.
«Да, эти товары дорожают и правильно, что хотя бы наценку ограничивают в 5%. В Коми с молоком проблема: кировское стоит дешевле, чем наше местное. Уже практически 70 рублей за литр. Конечно, у нас в республике недостаточно хороших полей, чтобы можно было косить трактором и не тратить лишний бензин на дорогу от одного поля к другому. Когда социально-экономическая ситуация ухудшается, власти нужно еще больше вводить социальных мер поддержки для населения. Но при этом мы живем все-таки при капитализме, действие закона спроса и предложения никто не отменял», – заявил Павел.