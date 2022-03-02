Цены на «важные» продукты начнут сдерживать: что думают сыктывкарцы

Торговые сети согласились ограничить наценки на продукты в 5% с 1 марта. Об этом сообщает ФАС. Магазины самостоятельно приняли на себя обязательства о минимальных наценках на четыре основные категории товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора». Продукты на полках будут выделяться специальными ценниками. Журналист «Pro Город Сыктывкар» узнал у сыктывкарцев, почувствовали ли они увеличение цен, а также подорожание каких товаров они ощутили на себе.

Натали Буянова

«Заметила повышение цен и для меня это ощутимо. Например, ещё вчера сахар стоил около 47 рублей, сейчас уже 57 рублей, овощи и фрукты значительно выросли в цене, яйца стали 80 рублей за десяток, мука 120 рублей за килограмм. Те же макароны «Макфа» в «Пятерочке» за пачку 450 грамм – 90 рублей, наше молоко 70 рублей за литр», – поведала Натали.

Александр Сажин, менеджер по продажам. Сейчас проживает в Санкт-Петербурге

Александр Сажин. Фото из личного архива.