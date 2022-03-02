В одном из районов Коми от COVID-19 привили почти всех жителей

На сегодняшний день количество заболевших COVID-19 в Удорском районе составляет 420 человек. Амбулаторно лечатся 404 человека, из них 90 детей. В стационаре находятся 16 пациентов. Как отметила главная медицинская сестра Удорской ЦРБ Наталья Леденко, лекарствами и средствами индивидуальной защиты медицинские организации обеспечены.



Вакцина имеется в достаточном количестве, привито 98,6% жителей района. Пункты вакцинации работают в прививочном кабинете Удорской ЦРБ, Благоевской больнице, Косланской, Междуреченской, Пысской врачебных амбулаториях и Важгортской участковой больнице. Организованы 2 мобильные бригады на ФАПах, сообщила пресс-служба администрации Удорского района



По словам начальника Управления образования Елены Осиповой, в связи со значительным ростом с начала 2022 года заболеваемости ОРВИ и COVID-19 организованы ежедневные «утренние фильтры» при входе в здания с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения лиц с признаками респираторных заболеваний, усилен дезинфекционный режим, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, соблюдается запрет на проведение массовых мероприятий между классами и образовательными организациями, функционирует масочный режим для педагогов и сотрудников образовательных организаций.