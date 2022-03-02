Россиянам посоветовали не ездить в страны, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендует отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, пребывание в этих странах «может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию».

Как пишет «Российская Газета», кроме того, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в государства, которые ввели санкции, а также в страны Карибского бассейна. Ограничения для последних объясняются тем, что путь к ним лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.