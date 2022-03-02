Житель Коми поджег дом, чтобы отомстить полицейскому

В дежурную часть Усть-Цилемского района поступило сообщение от полицейского. Он сообщил, что в его доме кто-то поджег входную дверь у 81-летней соседки, сообщает МВД региона.

Сотрудник полиции рассказал, что почувствовав запах дыма, бросился на помощь пожилой женщине. Вместе они потушили пожар, эвакуация остальных жильцов дома не потребовалась.