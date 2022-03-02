Житель Коми поджег дом, чтобы отомстить полицейскому

В дежурную часть Усть-Цилемского района поступило сообщение от полицейского. Он сообщил, что в его доме кто-то поджег входную дверь у 81-летней соседки, сообщает МВД региона.
Сотрудник полиции рассказал, что почувствовав запах дыма, бросился на помощь пожилой женщине. Вместе они потушили пожар, эвакуация остальных жильцов дома не потребовалась.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался местный житель 1979 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина был допрошен в качестве подозреваемого и признался в содеянном. Злоумышленник пояснил, что хотел поджечь жилой дом, где проживает сотрудник полиции, из личных неприязненных отношений. Он разлил бензин на подходе к зданию, поджег жидкость зажигалкой и уехал с места происшествия.
Теперь житель района стал фигурантом уголовного дела.