В Мэрии рассказали, как пройдет Масленица в Сыктывкаре

В столице Коми близится Масленица, но в 2022 году она будет не такой, как всегда. Это снова связано с коронавирусом, о чем сообщили в городской мэрии. На этот раз на Масленице не будет знаменитого «Столба» и традиционного, главного символа праздника — сжигания чучела.

Тем не менее, совсем без чучел не обойдется. 6 марта на Стефановской площади пройдет конкурс, где выберут лучшее из них. Работы будут оцениваться по таким критериям, как соответствие народным традициям, красочность и эстетичность, использование нетрадиционных техник изготовления, использование элементов коми национального колорита, использование экологичных материалов. Победители конкурса получат денежные сертификаты.