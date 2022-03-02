Tele2 запускает тариф c безлимитом на YouTube и доступом к Wink

Мобильный оператор Tele2 запустил новый премиальный тариф. Его пользователям доступно 50 Гб мобильного интернета, безлимитный контент на YouTube, мессенджеры и соцсети, фильмы от мультимедийного сервиса Wink. Помимо этого, оператор предложил обновленный Premium, который теперь включает еще больше привилегий и дополнительных опций.

Новый тариф Black ориентирован на активных пользователей видеоплатформ с высокой потребностью в дата-трафике. Предложение Tele2 сочетает объемный пакет мобильных услуг, доступ к контенту от видеосервиса Wink и безлимитный трафик на YouTube.