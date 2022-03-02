В Сыктывкаре судят 17-летнюю девушку, из-за которой умер подросток

1 марта в суде столицы Коми началось заседание по делу 17-летней девушки. Ее обвиняют в содействии самоубийству двух человек через Интернет. Один из них был ребенком.

По информации следствия, девушка создала так называемую «группу смерти». Она представлялась куратором некой игры, основной целью которой является самоубийство участника, и давала людям опасные для жизни задания.