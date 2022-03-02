Жителям Коми рассказали, как теперь водителям получать медицинские справки

С 1 марта 2022 года изменился порядок получения медицинских справок для водителей. Кому необходимо будет сдать анализы и где пройти осмотр психиатра-нарколога, рассказала главный врач республиканского наркологического диспансера Светлана Свиридова. Для получения медицинской справки автомобилистам необходимо будет проходить психиатра-нарколога в государственном или муниципальном учреждении по месту жительства или пребывания, сообщает Минздрав Коми.

Анализ крови и мочи придется сдать тем, кто ранее был лишен прав за управление в нетрезвом виде или по уголовным преступлениям, связанным с нахождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также отказавшимся от медицинского освидетельствования.