Жителям Коми рассказали, как теперь водителям получать медицинские справки

С 1 марта 2022 года изменился порядок получения медицинских справок для водителей. Кому необходимо будет сдать анализы и где пройти осмотр психиатра-нарколога, рассказала главный врач республиканского наркологического диспансера Светлана Свиридова.
Для получения медицинской справки автомобилистам необходимо будет проходить психиатра-нарколога в государственном или муниципальном учреждении по месту жительства или пребывания, сообщает Минздрав Коми.
Анализ крови и мочи придется сдать тем, кто ранее был лишен прав за управление в нетрезвом виде или по уголовным преступлениям, связанным с нахождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также отказавшимся от медицинского освидетельствования.
Если при осмотре врач выявит не менее трех признаков алкоголизма или наркозависимости - неадекватное поведение, выраженное дрожание рук, покраснение кожных покровов лица, запах алкоголя, следы от инъекций, расширение зрачков, сонливость и т.д, то такого пациента также направят для прохождения анализов.
Другие изменения коснулись бланка справки. Теперь на нем будет перечень врачей, которых должен пройти водитель, каждый специалист должен будет расписаться и поставить свою печать в соответствующей графе и отметить результаты анализов.
Новый приказ Минздрава РФ оставляет таким же список ситуаций, когда нужно проходить проверку. Медицинское освидетельствование нужно проходить:
- кандидатам в водители при сдаче на права;
- водителям со стажем в связи с заменой водительского удостоверения после истечения срока его действия;
- водителям, которых лишали прав;
- водителям, у которых при проведении обязательного периодического медицинского осмотра и последующего обследования выявляли противопоказания.