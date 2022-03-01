«40 000 рублей ушло на подготовку»: студентка из Сыктывкара участвует в конкурсе красоты

Студентка СГУ им. Питирима Сорокина Елизавета Болелая участвует в национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России», который стартовал в Самаре 1 марта. Всего в очном финале примут участие 60 студенток из 51 региона России. Об этом сообщили на официальном сайте Российской студенческой весны.
Фото с официальной страницы Российской студенческой весны во «Вконтакте».
Журналист «Pro Город Сыктывкар» узнал у Елизаветы, как она готовится и чем удивит экспертов конкурса.
УЧЕБА В ВУЗЕ ДЛЯ ЛИЗЫ НЕ ПРОБЛЕМА
«Учусь на первом курсе в СГУ им. Питирима Сорокина на лингвиста. Учеба дается легко, не понимаю, почему люди говорят, что это сложно. Может, конечно, я еще не осознала, но первый семестр я закончила на четвертки и пятерки», – рассказала девушка.
ОПЫТА В КОНКУРСАХ КРАСОТЫ НЕТ, Я ПЕВИЦА
Елизавета Болелая. Фото из личного архива.
«В конкурсе мне предложила поучаствовать руководитель Центра студенческих инициатив СГУ – Яна Вершинина. Я согласилась и решила себя попробовать: почему бы и нет? Опыта участия в таких конкурсах у меня нет, потому что я певица и участвовала в вокальных конкурсах. Не могу сказать, что я мечтала стать моделью, но хотела и представляла себя в этой роли», – с улыбкой сказала Елизавета.
ЧУВСТВУЮ СЕБЯ РАСТЕРЯННОЙ
«Я бы не сказала, что мне страшно, но я чувствую себя очень растерянной, поскольку не имею представления об этой сфере. Как чистый лист», – рассказала Лиза.
ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВА К КОНКУРСУ
«Я уже готова полностью к конкурсу. Я покупала все нужные предметы и вещи, которые прописали в памятке для участниц. Также приготовила самопрезентацию, творческий номер и удивлять как раз буду вокальным номером», – сообщила девушка.
Елизавета хорошо поет. Фото из личного архива.
ОКОЛО 40 000 РУБЛЕЙ УШЛО НА ПОДГОТОВКУ К КОНКУРСУ
«Покупала все за свой счет. Не могу сказать точную сумму, но денег потратила много. Я думаю, около 40 000 рублей на все ушло. Я не знаю, что нужно иметь для конкурсов красоты, так как это все прописывают организаторы в зависимости от стилистики номеров и финала. Например, какие там цвета будут. В общем, нужно отталкиваться от конкретного конкурса», – пояснила «Pro Городу» Елизавета.
ВЫШЕЛ ОГРОМНЫЙ ЧЕМОДАН НА 18 КИЛОГРАММ
«Пришлось покупать практически все. Это было вечернее платье за 6700 рублей, два брючных костюма по стоимости примерно так же выходит. Потом у нас будет образ байкера, поэтому пришлось купить кожаные брюки. Если пройду в финал, то там будет платье c V-образным вырезом, для него нужно специальное украшение. И даже четыре пары обуви: классически лодочки черные и белые, кроссовки, грубые ботинки для номера. Также билеты приобрела, чтобы долететь до Самары. Вышел огромный чемодан на 18 килограмм», – рассказала участница конкурса красоты.
БУДЕТ ДЕФИЛЕ И ДАЖЕ ТЕСТ ПО КУЛЬТУРНОМУ НАСЛЕДИЮ РОССИИ
Елизавета Болелая. Фото из личного архива.
«У нас будет фотоэтап, орфографический диктант, тест по культурному наследию России, дефиле, творческий номер и самопрезентация», – сообщила Лиза.
КОНКУРЕНИЦИЯ ЧУВСТВУЕТСЯ, ЭТО ВИДНО ПО ЛИЦАМ ДЕВОЧЕК
«Честно, не могу сказать, что я вижу пока достойных кандидатов, потому что я не знакома с девочками. Мы с ними пока даже не контактировали, многие еще даже не приехали. Но конкуренция чувствуется. Это видно по их выражению лиц, допустим, как они смотрят на меня», – поделилась с «Pro Городом» Елизавета.
ЛЮБЛЮ ЭСТРАДУ, НА КОНКУРСЕ ИСПОЛНЮ ПЕСНЮ У SIA
«Пою что-то в направлении эстрады. Любимой песни, к сожалению, у меня нет. Я меломан. Да, это не секрет, петь я буду песню Sia – Unstoppable», – сообщила Лиза.
ЗАНИМАЛАСЬ РУКОДЕЛИЕМ, ТАНЦЕВАЛА
«Занималась много чем: и рукоделием, и танцевала, и ходила на театральный кружок. Сейчас не хватает на это времени, но иногда танцую», – рассказала участница конкурса красоты.
КОНКУРСЫ КРАСОТЫ – ЭТО ЕЩЕ ПРО ВНУТРЕННИЙ МИР УЧАСТНИЦ
Елизавета Болелая. Фото из личного архива.
«На самом деле люди, которые осуждают конкурсы красоты за то, что там сравнивают конкурсанток, немножко не понимают смысл этих мероприятий. Здесь ты показываешь не только свою фигуру и внешность, а красоту внутреннюю. То есть, какой ты человек, насколько ты талантлив и амбициозен. Еще думаю, в этих конкурсах ценится искренность, поэтому красота здесь в двух понятиях: как внешняя, так и внутренняя», – объяснила Елизавета.