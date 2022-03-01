«40 000 рублей ушло на подготовку»: студентка из Сыктывкара участвует в конкурсе красоты

Студентка СГУ им. Питирима Сорокина Елизавета Болелая участвует в национальном конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России», который стартовал в Самаре 1 марта. Всего в очном финале примут участие 60 студенток из 51 региона России. Об этом сообщили на официальном сайте Российской студенческой весны.

Фото с официальной страницы Российской студенческой весны во «Вконтакте».

Журналист «Pro Город Сыктывкар» узнал у Елизаветы, как она готовится и чем удивит экспертов конкурса.

УЧЕБА В ВУЗЕ ДЛЯ ЛИЗЫ НЕ ПРОБЛЕМА

«Учусь на первом курсе в СГУ им. Питирима Сорокина на лингвиста. Учеба дается легко, не понимаю, почему люди говорят, что это сложно. Может, конечно, я еще не осознала, но первый семестр я закончила на четвертки и пятерки», – рассказала девушка.

ОПЫТА В КОНКУРСАХ КРАСОТЫ НЕТ, Я ПЕВИЦА

Елизавета Болелая. Фото из личного архива.