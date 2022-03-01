Россиянам, которые остались за границей, рассказали, как вернуться домой

Росавиация рекомендовала находящимся за рубежом россиянам не ждать гуманитарных рейсов, а возвращаться на родину через альтернативные маршруты. Информацию опубликовали на сайте агентства 1 марта.
– Принимая во внимание опыт организации подобных [гуманитарных] рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным, – говорится в сообщении.
Так, россиянам посоветовали лететь, например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию.
В Росавиации добавили, что вопрос организации вывозных рейсов из стран, где находится больше всего граждан РФ, прорабатывается. Выполнение таких перевозок станет возможным, если на это дадут разрешение страны, через которые будут лететь самолеты, пишут «Известия».