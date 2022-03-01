Россиянам, которые остались за границей, рассказали, как вернуться домой

Росавиация рекомендовала находящимся за рубежом россиянам не ждать гуманитарных рейсов, а возвращаться на родину через альтернативные маршруты. Информацию опубликовали на сайте агентства 1 марта.

– Принимая во внимание опыт организации подобных [гуманитарных] рейсов в 2020 году, сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным, – говорится в сообщении.