Некоторые российские банки прекратят выпуск Visa и Mastercard

Банки РФ, которые попали под блокировки из-за санкций, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК), пишет РИА «Новости».

- Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно, — пояснили в НПСК.