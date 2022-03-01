В России отменили социальную дистанцию в общественных местах

— Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран. Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма «омикрон», рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции, — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор в новых методических рекомендациях по профилактике коронавируса рекомендовал в условиях распространения омикрон-штамма сохранить только обязательное ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Об этом сообщили журналистам 1 марта в пресс-службе ведомства, пишет ТАСС .

Отмечается, что такое решение приняли с учетом значимого снижения заболеваемости и высокого распространения варианта «омикрон» среди здоровых лиц без клинических симптомов.

При этом в ведомстве отмечают, что руководителям управлений Роспотребнадзора по субъектам России даны поручения держать на контроле ситуацию по противодействию коронавирусной инфекции.

Отметим, что в Коми с 21 января до улучшения эпидемиологической обстановки приостановлена работа кинотеатров (кинозалов). Работа театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа проводится без участия зрителей (без возможности заполнения зала). Спортмероприятия разрешено проводить без участия болельщиков.

Введен закрытый режим работы в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, стационарных отделениях при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения.

С 25 января до улучшения эпидемиологической обстановки организации культуры, такие как библиотеки, архивы, музеи и выставочные залы, приостанавливают обслуживание посетителей в зданиях архивов и библиотек, за исключением предоставления услуг по выдаче книг и иных документов библиотечного (архивного) фонда для их использования вне здания (помещения) по предварительной записи и предварительному заказу документов.

Проведение в помещениях библиотек, архивов, музеев и выставочных залов мероприятий с участием посетителей не допускается.

Указ о режиме повышенной готовности был обновлен 16 февраля 2022 года.

Органам местного самоуправления рекомендовали с 17 февраля 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки предоставлять муниципальные и иные услуги в помещениях, а также проводить личный прием людей исключительно при условии обеспечения предварительной записи.

Полностью отменена 7-дневная изоляция (обсервация) для вахтовиков при наличии у них отрицательных результатов ПЦР-тестов и при отсутствии у них антител IgG. Если же у работника были положительных результатов ПЦР-тестов и наличие антител IgM, контактные с ним лица подлежали временной изоляции и медицинскому наблюдению. Этого теперь не будет — контактных освободили от изоляции.

Раньше людям при появлении признаков острой респираторной инфекции надо было незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций и принимать меры по соблюдению режима самоизоляции на дому. Теперь этот пункт полностью исключен из указа.

Самоизолироваться надо было и тем, кто совместно проживал с людьми, у которых были признаки острой респираторной инфекции и документ медицинской организации о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Теперь этого нет.

Также в документе больше нет нормы, которая обязует граждан использовать перчатки как средства индивидуальной защиты.