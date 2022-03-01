Сыктывкарский баскетбольный клуба «НИКА» покинули две американки

Две американки из сыктывкарской баскетбольной команды «НИКИ» покинули столицу Коми 28 февраля. В группе клуба во «Вконтакте» писали, что Тайаша Харрис и Азурей Стивенс уехали из Коми по семейным и личным причинам, а также из-за геополитической ситуации. Журналист «Pro Города Сыктывкар» узнал подробности у представителей клуба, а также у спортивного комментатора матчей «НИКИ».
Слева: Азурей Стивенс, справа: Тайаша Харрис. Фото баскетбольного клуба «НИКА».
Алексей Карпов, пресс-секретарь «НИКИ»
Алексей Карпов. Фото из личного архива.
«Безусловно, с игроками общались, но здесь нужно понимать, что мы на ситуацию повлиять не можем. Это не воля игроков, а настоятельная рекомендация сначала посольства США в России, а затем и Госдепартамента. Жителей США попросили вернуться из России на родину. Насильно удерживать игроков никто не станет и, как мы знаем, аналогичные ситуации сейчас возникают и в других клубах. Команда отреагировала спокойно. Безусловно, потеря двух игроков стартового состава скажется на играх, но у нас российский состав завоевал серебро Кубка России текущего сезона, так что отчаиваться не стоит. Кандидатуры на усиление уже есть у тренерского штаба и руководства клуба, однако, естественно, никто их открыто называть не будет. Отъездов каких-либо кого-либо в эту минуту не планируется», – сообщил «Pro Городу» Алексей.
Алексей Измайлов, комментирует матчи «НИКИ»
Алексей Измайлов в студии Юргана перед комментированием матча «НИКИ». Фото из личного архива.
«Они были основными, одними из лидеров по времени в команде, а также по очкам за игру шли на втором и третьем месте в команде. Поэтому – это сильный удар по нам. Скоро плей-офф и мне страшно за результат», – обеспокоенно сказал Алексей.
«Тай Харрис всегда придумывала какие-то нестандартные решения на площадке. Никогда не знаешь, что выкинет. Сказывается опыт Американской спортивной лиги. Азурей запомнил как бойца, который всегда и за все борется, выгрызает и доигрывает», – вспомнил комментатор.
«Текущий состав команды, безусловно, боевой и способен конкурировать за медали. Не за золото, а именно за медали, потому что остановить УГМК из Екатеринбурга фактически невозможно. Чемпионство последние 10 лет у них. Но из УГМК сейчас тоже игроки уезжают, так что посмотрим», – поделился Алексей.
«Конкретно по поводу этой ситуации коротко поговорил с некоторыми болельщиками. Они боятся, что уедет и атакующий защитник из Бельгии Хинд Бен Абделькадер», – рассказал комментатор.