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Сыктывкарский баскетбольный клуба «НИКА» покинули две американки

Сыктывкарский баскетбольный клуба «НИКА» покинули две американкиФото из архива баскетбольного клуба «НИКА»

Две американки из сыктывкарской баскетбольной команды «НИКИ» покинули столицу Коми 28 февраля. В группе клуба во «Вконтакте» писали, что Тайаша Харрис и Азурей Стивенс уехали из Коми по семейным и личным причинам, а также из-за геополитической ситуации. Журналист «Pro Города Сыктывкар» узнал подробности у представителей клуба, а также у спортивного комментатора матчей «НИКИ».

Слева: Азурей Стивенс, справа: Тайаша Харрис. Фото баскетбольного клуба «НИКА».

Алексей Карпов, пресс-секретарь «НИКИ»

Алексей Карпов. Фото из личного архива.

«Безусловно, с игроками общались, но здесь нужно понимать, что мы на ситуацию повлиять не можем. Это не воля игроков, а настоятельная рекомендация сначала посольства США в России, а затем и Госдепартамента. Жителей США попросили вернуться из России на родину. Насильно удерживать игроков никто не станет и, как мы знаем, аналогичные ситуации сейчас возникают и в других клубах. Команда отреагировала спокойно. Безусловно, потеря двух игроков стартового состава скажется на играх, но у нас российский состав завоевал серебро Кубка России текущего сезона, так что отчаиваться не стоит. Кандидатуры на усиление уже есть у тренерского штаба и руководства клуба, однако, естественно, никто их открыто называть не будет. Отъездов каких-либо кого-либо в эту минуту не планируется», – сообщил «Pro Городу» Алексей.

Алексей Измайлов, комментирует матчи «НИКИ»

Алексей Измайлов в студии Юргана перед комментированием матча «НИКИ». Фото из личного архива.

«Они были основными, одними из лидеров по времени в команде, а также по очкам за игру шли на втором и третьем месте в команде. Поэтому – это сильный удар по нам. Скоро плей-офф и мне страшно за результат», – обеспокоенно сказал Алексей.

 

«Тай  Харрис всегда придумывала какие-то нестандартные решения на площадке. Никогда не знаешь, что выкинет. Сказывается опыт Американской спортивной лиги. Азурей  запомнил  как бойца, который  всегда и за все борется, выгрызает и доигрывает», – вспомнил комментатор.

 

«Текущий состав команды, безусловно, боевой и способен конкурировать за медали. Не за золото, а именно за медали, потому что остановить УГМК из Екатеринбурга фактически невозможно. Чемпионство последние 10 лет у них. Но из УГМК сейчас тоже игроки уезжают, так что посмотрим», – поделился Алексей.

 

«Конкретно по поводу этой ситуации коротко поговорил с некоторыми болельщиками. Они боятся, что уедет и атакующий защитник из Бельгии Хинд Бен Абделькадер», – рассказал комментатор.

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