Сыктывкарский баскетбольный клуба «НИКА» покинули две американки

Две американки из сыктывкарской баскетбольной команды «НИКИ» покинули столицу Коми 28 февраля. В группе клуба во «Вконтакте» писали, что Тайаша Харрис и Азурей Стивенс уехали из Коми по семейным и личным причинам, а также из-за геополитической ситуации. Журналист «Pro Города Сыктывкар» узнал подробности у представителей клуба, а также у спортивного комментатора матчей «НИКИ».

Слева: Азурей Стивенс, справа: Тайаша Харрис. Фото баскетбольного клуба «НИКА».

Алексей Карпов, пресс-секретарь «НИКИ»

Алексей Карпов. Фото из личного архива.

«Безусловно, с игроками общались, но здесь нужно понимать, что мы на ситуацию повлиять не можем. Это не воля игроков, а настоятельная рекомендация сначала посольства США в России, а затем и Госдепартамента. Жителей США попросили вернуться из России на родину. Насильно удерживать игроков никто не станет и, как мы знаем, аналогичные ситуации сейчас возникают и в других клубах. Команда отреагировала спокойно. Безусловно, потеря двух игроков стартового состава скажется на играх, но у нас российский состав завоевал серебро Кубка России текущего сезона, так что отчаиваться не стоит. Кандидатуры на усиление уже есть у тренерского штаба и руководства клуба, однако, естественно, никто их открыто называть не будет. Отъездов каких-либо кого-либо в эту минуту не планируется», – сообщил «Pro Городу» Алексей.

Алексей Измайлов, комментирует матчи «НИКИ»

Алексей Измайлов в студии Юргана перед комментированием матча «НИКИ». Фото из личного архива.