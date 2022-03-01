Сыктывкарцы столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильной связи

28 февраля сыктывкарцы столкнулись с перебоями мобильной связи, об этом сообщили наши читатели. “Pro Город Сыктывкар” разобрался, с чем это связано.

Перебои со связью замечали абоненты Теле2 и МТС, у них не отправлялись сообщения или очень долго загружались фотографии во всех мессенджерах. Однако все, кроме социальных сетей, работало в прежнем режиме.