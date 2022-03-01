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Сыктывкарцы столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильной связи

Сыктывкарцы столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильной связиФото из архива PG11.ru

28 февраля сыктывкарцы столкнулись с перебоями мобильной связи, об этом сообщили наши читатели. “Pro Город Сыктывкар” разобрался, с чем это связано. 

Перебои со связью замечали абоненты Теле2 и МТС, у них не отправлялись сообщения или очень долго загружались фотографии во всех мессенджерах. Однако все, кроме социальных сетей, работало в прежнем режиме. 

В поддержке телефонных операторов нам не сообщили о перебоях в работе и посоветовали:

– перезагрузить телефон;
– проверить, включена ли мобильная передача данных;
– проверить баланс. 

С перебоями в работе мессенджеров и социальных сетей, таких как Instagram столкнулись не только сыктывкарцы, но и жители всего мира. Как сообщает “РИА Новости”,  с проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.
 

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