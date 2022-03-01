Сыктывкарцы столкнулись с серьезными перебоями в работе мобильной связи

28 февраля сыктывкарцы столкнулись с перебоями мобильной связи, об этом сообщили наши читатели. “Pro Город Сыктывкар” разобрался, с чем это связано.
Перебои со связью замечали абоненты Теле2 и МТС, у них не отправлялись сообщения или очень долго загружались фотографии во всех мессенджерах. Однако все, кроме социальных сетей, работало в прежнем режиме.
В поддержке телефонных операторов нам не сообщили о перебоях в работе и посоветовали:
– перезагрузить телефон;
– проверить, включена ли мобильная передача данных;
– проверить баланс.
С перебоями в работе мессенджеров и социальных сетей, таких как Instagram столкнулись не только сыктывкарцы, но и жители всего мира. Как сообщает “РИА Новости”, с проблемами столкнулись жители России, Германии, Франции, США и ряда других стран.