Названа средняя зарплата жителей Коми за 2021 год

Комистат подсчитал среднюю зарплату в Коми за прошедшие 12 месяцев. Оказалось, что она составила почти 60 тысяч рублей в месяц.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по итогам 2021 года составила 59,7 тысяч рублей. Больше всего по-прежнему получают работники сферы добычи –105,2 тысяч рублей.