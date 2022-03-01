Названа средняя зарплата жителей Коми за 2021 год

Комистат подсчитал среднюю зарплату в Коми за прошедшие 12 месяцев. Оказалось, что она составила почти 60 тысяч рублей в месяц.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по итогам 2021 года составила 59,7 тысяч рублей. Больше всего по-прежнему получают работники сферы добычи –105,2 тысяч рублей.
Далее идут госслужащие, средний заработок которых – 70,3 тысячи рублей, а затем — зарплаты врачей и сотрудников сферы соцуслуг: 52,8 тыс. рублей.
Меньше всего получали продавцы: 32,1 тыс. рублей.