В Коми ищут двух девочек-подростков

26 февраля в Инте пропали две девочки 13 и 16 лет. Их поисками занимается отряд «Лиза Алерт».
Одна из исчезнувших — Карина Барабанова 2005 г.р. Приметы: нормального телосложения, волосы светлые крашенные, глаза карие. В день пропажи была одета в черную кофту, синие джинсы, красные кроссовки.
Еще одна девочка — Диана Прохорова 2008 г.р. Худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Была в черной кофте, синие джинсы, бело-черные кеды.
Всем, кто владеет какой-либо информацией о пропавшей, могут сообщить по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.