В Коми ищут двух девочек-подростков

26 февраля в Инте пропали две девочки 13 и 16 лет. Их поисками занимается отряд «Лиза Алерт».

Одна из исчезнувших — Карина Барабанова 2005 г.р. Приметы: нормального телосложения, волосы светлые крашенные, глаза карие. В день пропажи была одета в черную кофту, синие джинсы, красные кроссовки.