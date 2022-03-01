Близкие люди не смогут без вас обойтись: гороскоп на 1 марта

Гороскоп на 1 марта 2022 года Овен

Существует вероятность появления аллергичеx реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Телец

Новые планы Тельцов могут получить поддержку знакомых, возможно открытие нового предприятия, смена места работы. Легкомыслие недопустимо. Нельзя «сорить» деньгами и бездумно рисковать.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Близнецы

Сегодня вы главный главнокомандующий среди всех начальников. Ваши идеи и мысли глобальны. Вы можете хорошо ориентироваться в любой ситуации, но склонны упускать детали. Рассчитывайте на помощь своих сотрудников и секретарей.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Рак

Вероятно, что основное удовлетворение от этого дня Раки получат в процессе демонстрации собственных способностей. День благоприятен для спортсменов, работников модельных агентств, шоу-бизнеса, искусства и культуры. Не промотайте свой талант и здоровье в погоне за дешевым признанием.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Лев

Вероятно, некоторые Львы будут использовать в своих интересах (распространенных в данный момент в обществе) религиозные, научные или философские идеи. Не многие при этом обретут глубокое миропонимание. Не соединяйте духовное с материальным, иначе вы рискуете утратить всякую способность к здравомыслию и духовному росту.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Дева

День символизирует благотворительность, милосердие, сострадание. Многие представители этого знака будут проецировать себя на ближних, остро реагировать на несчастье и нарушение справедливости, проявляя истинную душевную щедрость.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Весы

Вероятно, вам придется разрываться между внутренним желанием заниматься личными делами и необходимостью выполнять текущие обязанности на работе. Нужно научиться везде поспевать, иначе есть опасность запустить дела и вместо заслуженного вознаграждения получить от руководства порцию недовольства в свой адрес.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Скорпион

День может быть необычайно ярким в эмоциональном плане. В течение дня представители данного знака испытают все: от яркого всплеска чувств до полного их охлаждения. Любовные отношения со временем станут только крепче, если каждый из вас будет уважать свободу выбора и прощать слабости партнера. Вы неплохо дополняете друг друга и должны быть счастливы.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Стрелец

Этот день благоприятен для профессионального роста, получения информации, новых знаний и впечатлений. Стоит обратить внимание на переведённую литературу по вашей профессии: в подобных книгах вы найдете немало ценных советов и своевременных подсказок.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Козерог

Сегодня вероятны ситуации, в которых близкие люди не смогут без вас обойтись. Не исключено, что Козероги на всех парусах помчатся решать сложнейшие проблемы, выручать из беды, вытаскивать из хитроумных ловушек, на которые столь щедра наша судьба.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Водолей

Сегодня у многих представителей этого знака будут успешно складываться дела в области карьеры, удачи ожидают вас в творческих начинаниях, а также в личной жизни. Звезды призывают к некоторому самоограничению и последовательности в действиях; именно это станет для вас залогом успеха.

Гороскоп на 1 марта 2022 года Рыбы

Представители этого знака сегодня не склонны к публичным выступлениям, массовым мероприятиям. Многих будет раздражать большое скопление народа. Старайтесь держаться в тени, подальше от «света рампы».