Безопасно ли покупать лекарства по интернету?

Преимущества онлайн-сервисов по заказу и доставке лекарства очевидны. Это однозначно удобно. Виртуальная витрина может вместить в разы больше товара, чем стандартная аптека у дома, в которой, в лучшем случае, продается порядка 3 тысяч наименований.

Жизнь заставляет менять привычки. Даже в таких обыденных вещах, как поход в аптеку. Теперь лекарства можно заказать, не выходя из дома, – по интернету (через онлайн-ресурсы) или телефону. Везде говорят, что так быстрее, удобнее и выгоднее. Но всегда ли покупки медикаментов в интернете безопасны?

Это действительно быстро. Можно собрать максимально полную корзину нужных лекарств в любое удобное время – обдуманно, сравнивая цены и производителей, подбирая оптимальную фасовку и дозировку – и заказать доставку на дом или в ближайшую аптеку.

Наконец, в онлайне цены, как показывает практика, выгоднее. Подчас разница в стоимости одного и того же препарата в интернет-аптеке и аптеке у дома может достигать 30-40%.

Однако стоит быть внимательными при выборе, где покупать лекарства. Сайт не должен вызывать никаких вопросов с точки зрения качества его исполнения, широты ассортимента и наличия контактных данных.

- Добросовестному продавцу скрывать нечего – он предложит своему покупателю разные возможности связаться с ним и задать все интересующие вопросы: будь то чат, круглосуточная «горячая линия» или форма обратной связи для электронных обращений, – говорит руководитель маркетплейса «Здравсити» Даурен Абеуов. – Алгоритм заказа и способы доставки должны быть подробно и доступно разъяснены в специальных разделах сайта.

Кроме того, у интернет-сервисов по заказу и доставке лекарств обязательно должно быть разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. Такой документ уполномочен выдавать Росздравнадзор. Проверить, есть ли у интернет-аптеки разрешение, можно в специальном реестре, который размещен на официальном сайте Росздравнадзора РФ.

Стоит насторожиться, если интернет-аптека предлагает привезти лекарства по рецепту прямо на дом. Согласно законодательству, курьерская доставка таких препаратов на дом запрещена. Законопослушные и дорожащие репутацией компании никогда на такое не пойдут. Рецептурные лекарства можно заказать онлайн, но с доставкой до партнерской аптеки. Все остальные медикаменты и медтехнику курьеры имеют право доставлять.

Кстати, обязательное условие, которые должны соблюдать онлайн-сервисы по дистанционной продаже лекарств – соблюдение температурного режима при доставке. Препараты, требующие специального температурного режима хранения, доставляются до пунктов выдачи заказа в машинах-рефрижераторах. Курьеры снабжены специальными термосумками и контейнерами. Да, такие приспособления не могут долго поддерживать нужную температуру. Но маршруты курьеров, например, в маркетплейсе здоровья «Здравсити», настроены таким образом, что от момента получения заказа и до вручения его получателю проходит не более 2-х часов.

Крупные интернет-аптеки сотрудничают с крупнейшими фармацевтическими дистрибьюторами, а потому за качество опасаться не стоит. В любом случае согласно Закону о защите прав потребителей покупатель вправе при получении заказа убедиться в его целостности, комплектации, внешнем виде и в случае каких-либо подозрений отказаться от покупки.

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