«Куры стали давать по 10-15 яиц»: сыктывкарка рассказала о пользе уксуса

Медицина не стоит на месте. Но некоторые недуги люди до сих пор лечат народными средствами. Сыктывкарка Надежда Киселева рассказала «Pro Город Сыктывкар», как она поправляет свое здоровье обычным уксусом.
Почему вы решили использовать народную медицину, как способ лечения болезней?
- Редко можно встретить абсолютно здорового человека. Болезнь не подкрадывается как вор ночью неожиданно, а приобретается годами, и в один миг разряжается как гром среди ясного неба, - отметила сыктывкарка. - Сегодня прилавки заполнены продуктами с добавками, красителями, яркими этикетками для привлечения нашего внимания. Мы приобретаем их и не задумываемся, что всевозможные добавки наносят вред нашему организму. Если у нас что-то случается со здоровьем, то мы бежим в аптеку и не думаем, что лекарство только снимает боль, а лечит — природа, она творит чудеса.
Из-за чего вы решили использовать уксус?
- Около 30 лет назад мы купили щенка, который стал для семьи любимцем и радостью. Однако он прожил мало. Ровно через год щенок отравился. Его потеря стала большой утратой. Вскоре мы купили еще одного щенка. Его хозяйка дала нам яблочный уксус и велела давать ему. В итоге щенок рос крепким, красивым и здоровым. Позже хозяйка щенка дала нам старинную книгу о пользе яблочного уксуса. Эта книга стала настольной, а яблочный уксус — неотъемлемой частью нашего рациона. Вся наша семья стала употреблять его.
Как долго вы уже употребляете уксус и как вы понимаете, когда стоит его пить, а когда нет?
- Около тридцати лет. Я использую только натуральный яблочный уксус. Он отлично помогает усвоению и перевариванию пищи. Надо уметь чувствовать свой организм, он сам подскажет, когда отказаться от уксуса и когда вернуться к употреблению. Сейчас я выпиваю один стакан воды с двумя чайными ложками уксуса в течение дня, для профилактики. Когда у меня простуда - одну чайную ложку на стакан теплой кипяченой воды и полощу этим горло.
Как еще вы используете уксус?
- Способов применения много. Например, одну-две чайные ложки на стакан теплой кипяченой воды и уксус расходится по всему организму, очищая сосуды и пищевод. Также он помогает убирать жиры, снижает давление и вес. Яблочный уксус помогает сохранить молодость, силы и здоровье. Сейчас я принимаю еженедельно ванны с уксусом, добавляю 250 миллилитров на половину ванны. Он помогает избежать варикоза. Также народная медицина предлагает простой способ для удовлетворения потребности организма в минеральных элементах. Для этого я растворяю две чайные ложки яблочного уксуса, две ложки меда на стакан кипяченой воды. Пейте этот отвар от одного до трех раз в день в зависимости от физической нагрузки.
Есть ли у вас необыкновенные случаи в использование уксуса?
- У моей подруги есть куры. В один момент они перестали приносить яйца. Она решила добавлять им в воду уксус. Как итог, они стали приносить по 10-15 яиц в день. А у другой моей подруги появились камни в почках. Когда она стала употреблять уксус, они растворились и вышли песком. После этого она стала употреблять чайную ложку уксуса и столько меда ежедневно, чтобы камни не вернулись.
Где купить хороший яблочный уксус?
Покупайте яблочный уксус от «Центра жизни» по адресу:
- Ухта, улица Куратова, 4 (магазин «Фермер»);
- В павильонах фермерского хозяйства;
- ТЦ «Бенилюкс», в павильоне «Выпечка»;
- В сети магазинов «Сосногорский хлебозавод» в Ухте, Сосногорске;
- В магазине «Русь» по улице Сенюкова;
- В павильоне «Продукты» на остановке «Детская больница».