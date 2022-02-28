«Куры стали давать по 10-15 яиц»: сыктывкарка рассказала о пользе уксуса

Медицина не стоит на месте. Но некоторые недуги люди до сих пор лечат народными средствами. Сыктывкарка Надежда Киселева рассказала «Pro Город Сыктывкар», как она поправляет свое здоровье обычным уксусом.

Почему вы решили использовать народную медицину, как способ лечения болезней?

Редко можно встретить абсолютно здорового человека. Болезнь не подкрадывается как вор ночью неожиданно, а приобретается годами, и в один миг разряжается как гром среди ясного неба, - отметила сыктывкарка. - Сегодня прилавки заполнены продуктами с добавками, красителями, яркими этикетками для привлечения нашего внимания. Мы приобретаем их и не задумываемся, что всевозможные добавки наносят вред нашему организму. Если у нас что-то случается со здоровьем, то мы бежим в аптеку и не думаем, что лекарство только снимает боль, а лечит — природа, она творит чудеса.

Из-за чего вы решили использовать уксус?