Новая инфекционная больница в Сыктывкаре снова осталась без подрядчика

Договор с подрядчиком, который занимался строительством новой инфекционной больницы в столице Коми, решено расторгнуть. Об этом рассказал и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Игорь Кузьмичев, пишет БНК.

― Вынужден констатировать, что подрядчик не смог пройти дорогу, связанную с корректировкой стоимостей. Договор на строительство инфекционной больницы расторгнут. Сейчас начинаются процедуры по приему-передаче строительной площадки. Будет определен объем выполненных и оставшихся работ, определена их стоимость. После будем готовиться к новой конкурсной процедуре, — сообщил Игорь Кузьмичев.