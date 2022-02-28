Прибавки к пенсиям и новые штрафы: что изменится в жизни россиян с 1 марта

С началом весны в России начинается не только новое время года. В жизни россиян появятся новые прибавки к пенсии, новые штрафы за отсутствие техосмотра, незаконные сборы на благотворительность и опасный мусор, а также разрешение построить один дом на землях сельхозназначения, пишут «Известия».

С марта 2022 года военные начнут получать новые пенсии — их размер составит 33 тыс. рублей на человека в среднем по стране. Увеличение пенсий коснется бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, в числе которых МВД, Следком, Росгвардия, прокуратура, МЧС, ФСИН. В феврале Госдума одобрила закон об индексации пенсий военным на 8,6% с 1 января 2022 года. Выплаты за январь и февраль придут в этом месяце.

Также в марте повышенные пенсии получат те россияне, которым исполнилось 80 лет. Размер доплаты составит 6564 рубля, она начисляется через месяц после дня рождения.

Кроме того, с 1 марта пропущенные надбавки к пенсии смогут получить те пенсионеры, которые работали и уволились в ноябре или декабре прошлого года. Работающие пенсионеры после увольнения имеют право получать надбавки на общих основаниях, однако компенсации поступают на счет только через 3−4 месяца.

Штрафы для автомобилистов:

С марта автовладельцев, для которых наличие диагностической карты о прохождении техосмотра осталось обязательным, начнут штрафовать за ее отсутствие на 2 тыс. рублей. При этом в течение суток нарушитель может быть оштрафован только один раз и только в том случае, если техническая неисправность визуально заметна.

Напомним, что по новому закону техосмотр автомобилей, принадлежащих физическим лицам, не нужен. Исключение составляют те случаи, когда машина используется в качестве такси, для перевозки пассажиров или в служебных целях, а также когда в ее конструкцию были внесены изменения и при постановке на учет транспортного средства возрастом более четырех лет.

Также с марта ужесточаются требования к фотофиксации автомобиля, проходящего техосмотр, — его надо будет снимать со всех сторон, при использовании передвижных диагностических линий на снимках должен быть виден роликовый стенд для проверки тормозных систем, любое редактирование снимков запрещено. Сфотографироваться должен и сам технический эксперт — в полный рост, лицом к камере, на фоне проходящего техосмотр автомобиля.

С начала месяца водителей и тех, кто получает права, начнут проверять на регулярное употребление алкоголя и наркотиков.

Это касается только тех граждан, у кого выявлены признаки соответствующего заболевания или кому потребовалась медсправка в связи с лишением прав за езду в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования.

Наказание за перепланировку помещений:

С начала весны вступают в силу новые правила о поддержании жилого помещения в надлежащем состоянии. Главным отличием нового документа от действующих правил станет то, что требования к пользованию жилыми помещениями будут предъявляться не только к гражданам, но и к юридическим лицам, которые являются собственниками помещений. За незаконное переустройство юридических лиц могут оштрафовать на сумму от 40 тыс. до 50 тысяч рублей.

Cогласно действующему закону, к общему имуществу в многоквартирном доме относятся только балконные плиты. Парапет и козырек балкона, балконные двери и проемы, окна — личное имущество, содержание которого собственник осуществляет самостоятельно. Он имеет право заменять окна и балконные двери, утеплять стены разрешенными материалами, устанавливать на лоджиях и балконах дополнительное остекление.

Однако внешний вид дома, в том числе остекление фасадов, а также санкции за нарушение правил могут регулироваться муниципальными правовыми актами и законами субъекта Российской Федерации, поэтому перед выполнением работ по остеклению необходимо ознакомиться с правилами благоустройства, утвержденными в регионе и городе проживания.

Штрафы за сбор пожертвований:

Вводятся штрафы за незаконный сбор благотворительных пожертвований с помощью ящиков. Если установленные правила нарушает НКО, которая по уставу имеет право заниматься благотворительностью, ее могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, ее сотрудников — на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Если пожертвования собирают организации или люди, не имеющие права на это, штрафы для юридических лиц могут составить 20−50 тыс. рублей, а для физических — в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее 3 тыс. рублей. Во всех случаях ящик для сбора денег могут изъять.

Жилье на землях сельхозназначения:

С 1 марта жизнь фермеров станет немного проще — на землях сельхозназначения можно будет строить жилые дома. Исключительно для нужд фермерского хозяйства можно возвести только один дом общей площадью не более 500 кв. м и не выше трех этажей, его размеры не должны превышать 0,25% от площади самого участка. Регистрация жилья будет проходить до марта 2026 года по правилам дачной амнистии. При этом на определенных территориях региональные власти могут запретить строительство домов.

Борьба за экологию:

С началом весны вступает в силу закон "О сельхозпродукции, сырье и продовольствии с улучшенными характеристиками", который ужесточает требования к производству экологически чистой продукции и запрещает применять при их производстве клонирование, методы генной инженерии, ионизирующее излучение и ГМО. Прошедшие добровольную сертификацию производители смогут отмечать свои продукты специальной маркировкой.

Минприроды с этого месяца запрещает выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки компьютеров, платы и жесткие диски — их необходимо сдавать на утилизацию.

За нарушение на физических лиц налагается штраф: на первый раз — от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, от 2 тыс. до 3 тыс. рублей — за все последующие и от 3 тыс. до 4 тыс. рублей — если пострадали люди или окружающая среда.

Послабления для туристов:

Италия с 1 по 31 марта намеревалась снять ограничения на въезд туристов, в том числе из России. Въехать в нее без карантина, как уточнялось, россияне смогут по ПЦР-тесту, экспресс-тесту на антиген или справке о перенесенном заболевании COVID-19. Также можно предъявить сертификат о вакцинации, но только препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств. При отсутствии этих документов придется пройти пятидневный карантин, а затем сдать анализ на антиген или ПЦР.

Открыться для россиян с 1 марта планировала и Латвия. Те туристы, у которых нет европейского сертификата о вакцинации, смогут въехать с отрицательным результатом теста. Это может быть либо ПЦР, сделанный не раньше чем за 72 часа до отправления, либо тест на антиген не старше 48 часов. Также путешественникам не потребуется заполнять электронную анкету для въезда в страну.

Израиль собирается с 1 марта пускать в страну непривитых туристов всех возрастов. Им надо лишь сделать ПЦР-тест перед вылетом в Израиль и после прилета на его территорию.