Выяснилось, что жители Коми ищут работу по полгода

Коми оказалась на 73 месте среди регионов по уровню безработицы. Об этом сообщил РИА-Рейтинг.

В процентах это 7,5. Среднее время поиска работы в третьем квартале 2021 года составляет 6,5 месяцев. По сравнению с 2020 годом изменений на рынке труда в республике в этом плане нет.