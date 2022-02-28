Выяснилось, что жители Коми ищут работу по полгода

Коми оказалась на 73 месте среди регионов по уровню безработицы. Об этом сообщил РИА-Рейтинг.
В процентах это 7,5. Среднее время поиска работы в третьем квартале 2021 года составляет 6,5 месяцев. По сравнению с 2020 годом изменений на рынке труда в республике в этом плане нет.
Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах и Москве, в конце списка оказались Ингушетия и другие республики Северного Кавказа, где жители в среднем работу ищут около года.