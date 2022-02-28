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Выяснилось, что жители Коми ищут работу по полгода

Выяснилось, что жители Коми ищут работу по полгодаФото из архива pg11.ru

Коми оказалась на 73 месте среди регионов по уровню безработицы. Об этом сообщил РИА-Рейтинг.

В процентах это 7,5. Среднее время поиска работы в третьем квартале 2021 года составляет 6,5 месяцев. По сравнению с 2020 годом изменений на рынке труда в республике в этом плане нет.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах и Москве, в конце списка оказались Ингушетия и другие республики Северного Кавказа, где жители в среднем работу ищут около года.

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