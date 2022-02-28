Сыктывкарский Архиепископ Питирим написал стихотворение в поддержку Владимира Путина



Мы с президентом нашим вместе.

С ним благодать по-русски жить.

Быть со Христом в уме и чести,

Россию преданно любить.



Бог дал ему Добрыни силу

И богатырский щит и меч,

За то, что любит он Россию,

И знает, как её сберечь.



Врагам позор перед Распятым,

Бендеры грех их в Ад ведёт.

Мы победили в сорок пятом,

Вновь бить врагов настал черёд.



Ведёт, как Моисей, нас Путин,

Он в сердце Дух Христов хранит.

Бог Крепкий в нём, Советник Чуден!

Дан Президенту меч и щит.