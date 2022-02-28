В Белоруссии начались переговоры России и Украины

В Гомельской области на украинско-белорусской границе Белоруссии начались переговоры делегаций России и Украины.
Москву представляют помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Со стороны Киева на встречу приехали министр обороны Алексей Резников, глава фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия, замглавы МИД Николай Точицкий, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, депутат Верховной Рады Рустем Умеров, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин.