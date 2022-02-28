Центробанк повысил ключевую ставку до 20%

- Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения, - сказано в сообщении.

Банк России заявил, что решения будут принимать, ориентируясь на риски со стороны внешних и внутренних условий и реакции на них финансовых рынков, а также динамики инфляции.