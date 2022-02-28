Сыктывкарский дворник расплавил снег и добавил проблем и жителям, и коммунальщикам

Во дворе одного из домов столицы Коми появилась «снегоплавильня». Идею воплотил в жизнь дворник, который стал использовать для расчистки снега теплотрассу, вот только его задумка вышла боком и жильцам, и коммунальным службам. Об этом сообщили в МКП «Дорожное хозяйство».
Суть состоит в том, что дворник стал скидывать снег на проезжую часть, где проходят трубы, но днем все это становится водой, а ночью – превращается в лед. В результате машины соскальзывают к припаркованным авто или скребут по льду дном.
Коммунальщики, тем не менее, оценили задумку, но проблем от нее все же куда больше, чем пользы. Сыктывкарцев, которые могли бы почерпнуть такой опыт, просят воздержаться от организации «плавилок», пишет «Комиинформ».