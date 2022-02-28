Сыктывкарский дворник расплавил снег и добавил проблем и жителям, и коммунальщикам

Во дворе одного из домов столицы Коми появилась «снегоплавильня». Идею воплотил в жизнь дворник, который стал использовать для расчистки снега теплотрассу, вот только его задумка вышла боком и жильцам, и коммунальным службам. Об этом сообщили в МКП «Дорожное хозяйство».

Суть состоит в том, что дворник стал скидывать снег на проезжую часть, где проходят трубы, но днем все это становится водой, а ночью – превращается в лед. В результате машины соскальзывают к припаркованным авто или скребут по льду дном.