Полиция Сыктывкара ищет водителя, который звал детей в машину

Полиция столицы Коми проверит мообщение о подозрительном человеке, который зазывал детей сесть к нему в авто. По словам очевидицы, которая сообщила о произошедшем в соцсетях, это случилось 24 февраля.

- В нашем районе появился или шутник, или маньяк. Сегодня вечером, буквально час назад, сын возвращался с другом со школы. Возле остановки "Кируль", чуть дальше вновь установленного светофора в сторону Лесозавода стояла машина на аварийке. Дети шли по другой стороне дороги. Увидев мальчишек, водитель - мужчина открыл дверь и предложил им сесть в машину, чтобы подвезти. Дети испугались и убежали, крикнув ему "нет!" Будьте осторожны, предупредите детей! Я после работы побежала, его и след конечно простыл. Поехал дальше, видимо, - написала женщина в соцсетях.