Врач назвал обычный продукт, который спасет от хронической усталости

Доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Мамонов заявил, что от хронической усталости легко спасут фисташки, пишет ФАН.

Все дело в составе орехов: они содержат в себе белок, пищевые волокна, а также витамины групп B1 и B6. По мнению врача, фисташки оказывают тонизирующее воздействие на организм. При этом Мамонов подчеркнул, что есть фисташки, запивая их алкогольными напитками, не следует.