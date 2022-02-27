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Врач назвал обычный продукт, который спасет от хронической усталости

Врач назвал обычный продукт, который спасет от хронической усталостиФото из архива PG11.ru

Доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Александр Мамонов заявил, что от хронической усталости легко спасут фисташки, пишет ФАН.

Все дело в составе орехов: они содержат в себе белок, пищевые волокна, а также витамины групп B1 и B6. По мнению врача, фисташки оказывают тонизирующее воздействие на организм. При этом Мамонов подчеркнул, что есть фисташки, запивая их алкогольными напитками, не следует.

— Соленые фисташки стали популярны как закуска к пиву. Такое сочетание никак нельзя признать полезным, потому что соль задерживает жидкость в организме, а алкоголь сводит на нет полезные свойства орехов, — объяснил он в беседе с агентством «Москва».

Врач Александр Мясников также считает, что употребление орехов позволяет защитить организм от заражения коронавирусной инфекцией. По его словам, они укрепляют иммунную систему человека и борются с воспалительными процессами.

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