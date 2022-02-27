К поискам пропавшей в Воркуте пары подключилась ясновидящая

В паблике, где активно публикуют информацию о ходе поисков пропавшей в Воркуте пары, к обсуждению присоединилась некая Надежда Белоярова. По словам женщины, она обладает даром и видела место, где можно искать молодых людей.
- Ищите там где ближайший маленький мост, водоём, речка небольшая, близко-близко они, тёмная машина, похоже на зеленую. По камерам смотрите траекторию. Перила на мостик серого цвета, не ковка, не дерево, труба крашеная, - написала Надежда Белоярова.
О своих способностях женщина тоже рассказала. Она утверждает, что часто видит места, которые о чем-то говорят, но понимает смысл увиденного часто уже лишь потом. Оказалось, что она уже не первый раз помогает искать людей. Сама она не из Воркуты, однако узнала мостик из северного города в одном из таких видений.
- Парень, кстати, не виноват, может и были у него грехи, но сам по себе очень добрый и податливый человек, безотказный, если у него есть друг, то на всю жизнь. Девушка - строгая мама, но не критично, в жизни любила точность, порядок, пунктуальность и мужчина, по её мнению, всегда должен отвечать за свои слова, душа плачет сильно-сильно у нее, - добавила женщина.
Некоторые были рады даже такой помощи и поблагодарили незнакомку, однако многие отнеслись к ней насмешкой или даже негативом, посчитав мошенницей.
Напомним, с 19 февраля 2022 года по 20 февраля 2022 года в клубе по улице Мира 35-летний мужчина и 37-летняя женщина выпили спиртного, после чего вышли и с тех пор их местонахождение неизвестно, на связь не выходят.