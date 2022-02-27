Названы главные очаги COVID-19 в Коми

Роспотребнадзор Коми опубликовал данные о приросте коронавирусных больных в городах и районах. Основным источником большинства заражений оказалась столицы региона.

Согласно статистике ведомства, в Сыктывкаре за сутки зарегистрировано 757 случаев, в Ухте – 164, Усть-Вымском – 112 и Корткеросском районе – 74. Стал падать коллективный иммунитет жителей республики. Если неделю назад он достигал 72%, то по данным на 25 февраля эта цифра изменилась. Теперь показатель – 68%.