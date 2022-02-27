Сыктывкар потратит на борьбу с борщевиком 1,8 миллионов рублей

Сыктывкар объявил электронный аукцион на выполнение работ по уничтожению борщевика. Начальная цена контракта - 1,8 млн рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.

Сорняк снова будут травить по старинке — гербицидами. На 46 городских территориях, включая Октябрьский проспект, улицу Петрозаводскую, Тентюковскую, Малышева, Печорскую, Кутузова, Куратова, Микушева, Ленина, Кирова, Орджоникидзе и Дмитрова пройдет по три этапа обработки.