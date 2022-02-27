Сыктывкар потратит на борьбу с борщевиком 1,8 миллионов рублей

Сыктывкар объявил электронный аукцион на выполнение работ по уничтожению борщевика. Начальная цена контракта - 1,8 млн рублей. Об этом сказано на сайте госзакупок.
Сорняк снова будут травить по старинке — гербицидами. На 46 городских территориях, включая Октябрьский проспект, улицу Петрозаводскую, Тентюковскую, Малышева, Печорскую, Кутузова, Куратова, Микушева, Ленина, Кирова, Орджоникидзе и Дмитрова пройдет по три этапа обработки.
- I этап - в течение 1-2 дней после обработки прекращается дальнейший линейный рост растительности; в течение 10-30 дней (в зависимости от погодных условий) наступает увядание, хлороз и некроз (пожелтение и побурение) травяного покрова;
- II этап — ранее обработанные растения погибли (надземная часть пожелтела, интенсивно разлагается), наблюдается появление молодых растений борщевика Сосновского, взошедших из семян, находящихся в почве. После повторной обработки процент гибели (повреждения борщевика) через 20-30 дней должен составить не менее 80% от всей обработанной территории;
- III этап — после третьей обработки гибель сорного растения должна достигать 100 %.
В случае неудовлетворительной эффективности и должного результата работ, подрядчик будет обязан провести повторную обработку.