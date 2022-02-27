В Коми организация задолжала работникам почти по 300 тысяч рублей

На 1 февраля 2022 года задолженность по зарплате в Коми достигла 21,2 миллиона рублей. Подробнее об этом сообщили в Комистате.

По сравнению с 1 января текущего года сумма увеличилась на 0,2%. Задолженность по заработной плате перед работниками отмечена у двух организаций из сферы строительства и добычи, зарегистрированных в Усинске.