Львы отправятся в странствия, а Скорпионов ждут новые дела: гороскоп на 28 февраля

У многих представителей этого знака возрастут не только общительность, чувство патриотизма и тяга к гармонии, но и амбициозность и тщеславие. От добра добра не ищут. Принимайте то, что идет к вам, и не пытайтесь что-то резко менять.

В этот день, несмотря на финансовые затруднения и эмоциональные конфликты летнего периода, многим представителям этого знака удастся упрочить свое положение, изменить свои планы и ход действий, создавая фундамент, некую стартовую площадку для будущих крупных успехов. Вам потребуется создать трамплин для последующего прыжка. Пригодятся интуиция и личная инициатива.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Близнецы

Многим Бдизнецам сегодня придется все начинать с чистого листа. Это рулетка: либо пан, либо пропал. И никаких гарантий. Вам противопоказано «баклуши бить» да на звезды смотреть, пора засучить рукава и приниматься за дело.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Рак

Оптимизм будет для Рака путеводной звездой. А в его преданном сердце может поселиться любовь, которая согреет его душу и вселит надежду на счастье. Не скупитесь на чувства и средства, даже если это кажется вам пустой тратой. И не волнуйтесь за свое будущее, что бы вам ни говорили злые языки.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Лев

Многим Близнецам предстоят дальние странствия, возможно, даже по долгу службы. Вам удастся сорвать большой куш, если вы сумеете бесстрашно рискнуть и пойдете ва-банк.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Дева

Сегодня Девы могут быть всем довольны. Не исключено, что их финансовое благополучие значительно улучшится. Если вы раскроете себя навстречу жизни, то вам за это воздастся сторицей. Отпуск вам лучше провести недалеко от дома.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Весы

Отступление - не всегда означает поражение. Это стратегический ход, который поможет оценить ваши возможности, определить потребности и накопить силы. Именно таким будет этот день. Главная задача в этот период - укрепление «тыла».

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Скорпион

Вероятно начало крупного дела в новой для вас сфере, с которым будет связана и определенная доля риска. Шлифуйте свое мастерство, именно это будет приносить моральное удовлетворение.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Стрелец

Расположение начальства будет способствовать продвижению по служебной лестнице. Но самое важное, что все похвалы и поощрения будут заслуженными. Можете рассчитывать на поддержку окружения и высокопоставленных людей.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Козерог

Этот день символизирует внезапную встречу, дружбу, а возможно, что и брак с человеком намного старше вас. Прежде чем согласиться на такой неравный брак, хорошенько подумайте, устроит ли он вас.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Водолей

Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Только не переусердствуйте. Главное, чтобы у вас было всегда хорошее настроение.

Гороскоп на 28 февраля 2022 года Рыбы

Домашние посиделки в этот день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.