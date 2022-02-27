Школьники из Коми создали уникальный чехол для телефона со встроенным санитайзером

Дети из технопарка «Кванториум» в Ухте разработали уникальный чехол для смартфона, которому, как сообщает телеканал «Юрган», еще нет аналогов на рынке в мире.

Он получил название «SANI CASE». С его помощью можно легко и удобно дезинфицировать руки - санитайзер теперь всегда под рукой.

- С чехлом-антисептиком можно иметь удобный санитайзер всегда под рукой, чтобы обрабатывать руки перед употреблением пищи. Изобретение имеет небольшое отверстие для заполнения и встроенную крышку, - поделился воспитанник ухтинского «Кванториума» Глеб Бубеков.

На 3D-принтере дети напечатали несколько прототипов изобретения и создали несколько вариантов логотипа. Особенность надписи в перевернутой букве «А» во втором случае, благодаря которой логотип смотрится стильно.

Сейчас ученики и их наставники собирают средства на запуск усовершенствованного чехла в производство с помощью краудфандинговой платформы.