Весны можно не ждать: синоптики рассказали о погоде на неделе в Коми

С приходом календарной весны погода не только не поменяется, но и ухудшится, особенно в северных районах. Наш регион останется на пути следования активных циклонов.

Теплая погода везде будет сопровождаться усилением ветра, а на севере — снегопадами и метелями. Особо сложные погодные условия из-за сильных снегопадов, сильного ветра порывами до 25 м/с, возможно и более, метелей с ухудшением видимости, ожидаются в первую половину недели от Усинска до Воркуты.