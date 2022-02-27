День символизирует сомнение, тяжелый выбор: гороскоп на 27 февраля

Домашние посиделки в этот день вас никак не вдохновляют. Только не это! Захочется простора, воздуха, новых впечатлений! Все! Хватит прятаться по закоулкам. Пора в свет, в люди! Смело напоминайте всем о своем существовании. Главное - попусту не волноваться.

Существует вероятность появления аллергических реакций и проблем с пищеварением. Избегайте острой пищи, откажитесь от жирного и сладкого. Эти простые советы уберегут вас от неприятных ощущений.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Близнецы

День символизирует общение, встречи, новые знакомства. Вероятно, в жизни Близнецов появится кто-то очень важный и дорогой. Он может круто изменить привычный уклад жизни догматичных Близнецов. Можно не сомневаться в том, с кем вы сегодня познакомились. Вам нужно лишь найти в себе силы изменить привычный образ жизни и, может быть, отказаться от вредных привычек.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Рак

Вероятно, тенденции прошлого дня могут осложниться обидами, неосторожными высказываниями. Раки будут расположены вспоминать, сожалеть о прошлом, об утраченных возможностях. Не зацикливайтесь на старых обидах. Прошлого не изменишь, а вы только будете изводить себя. Это тут же отразится на самочувствии.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Лев

В доме Львов сегодня может царить атмосфера гармонии и теплоты. Однако внешняя среда может быть агрессивной. Всеми силами поддерживайте ее, забудьте мелкие обиды. Избегайте стрессов, не реагируйте на раздражители со стороны посторонних людей.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Дева

Энергичным Девам пора отправиться в дальние края. Это путешествие позволит вам по-новому взглянуть на многие вещи. В дороге вы наверняка обретете интересные знакомства и даже, возможно, сердечную привязанность. Отношения продолжатся по возвращении домой. Откладывайте текущие дела, быстро собирайтесь — и в путь.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Весы

День символизирует сомнение, тяжелый выбор. Многим будет тяжело принять сторону кого-то из двух одинаково важных и дорогих людей, выбрать что-то из абсолютно равнозначного. Если сомневаетесь в чем-либо, возьмите тайм-аут. Стремитесь к стабильности и надежности, пусть это станет основным критерием выбора. Полезно заняться самообразованием.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Скорпион

Сегодня вероятны знаменательные события в личной жизни Скорпионов. Многим из них захочется забыть о делах, сделать что-то из ряда вон выходящее. Сделайте так, чтобы сегодня вечером скуке и однообразию не было места в ваших отношениях. Не бойтесь удивлять возлюбленную оригинальными поступками.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Стрелец

Жизненный потенциал Стрельцов находится на невысоком уровне, что не позволит проявлять свои таланты и способности достаточно активно и динамично. Звезды указывают на необходимость полноценного отдыха.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Козерог

События этого дня потребуют от Козерогов одинакового отношения к окружающим, как мать равно относится к своим детям, не выделяя любимчиков. Все мысли могут воплотиться в реальность. Опасайтесь обмана и искушений. Нужно относиться ко всему с терпением. Необходим контроль над своими чувствами и эмоциями.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Водолей

Хаотичный, полный дисгармонии день, символизирующий жизнь. Водолеи могут быть полностью поглощенными своим собственным «я» и заняты только самими собой. Вы должны понимать, что позиция эгоцентризма губительна, что ваши интересы тесно связаны с интересами окружающих. Унижая их, вы унижаете себя.

Гороскоп на 27 февраля 2022 года Рыбы

Вы можете жить в любовных грезах, в то время как ситуация потребует реального взгляда на вещи. Небольшая перепалка с супругом может слегка всколыхнуть ровную поверхность вашей семейной жизни. Ищите партнера, который бы хорошо к вам относился и позволял бы вам быть самими собой, а главное - считал бы счастливую семейную жизнь самым важным.