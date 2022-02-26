Ухтинский хлебозавод планируют признать банкротом

Муниципальный хлебозавод открыли в Ухте в 1951 году. Спустя 69 лет предприятие с огромной историей завершает свой трудовой путь. Предприятие даже пытались продать, чтобы спасти, но конкурс закрыли, потому что желающих так и не нашлось.

Осенью 2021 года хлебозавот не смог оплатить налоги и 23 декабря налоговая направила в Арбитражный суд РК заявление о признании банкротом должника-организации ООО «Ухтахлеб», 7 февраля 2022 года суд принял заявление и назначил судебное заседание на 22 марта. Кроме этого в администрации Ухты пояснили, что из-за ареста счетов предприятия и отсутствия сырья для исготовления изделий 25 января 2022 года в мэрии приняли решени ликвидировать хлебозавод.