В Коми продали имущество должников и выручили более 73 миллионов рублей

За 2021 год от продажи имущества должников в Коми удалось выручить больше 73 миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по Коми.

К примеру, сыктывкарец взял кредит на покупку машины «Лада XRAY». Только вот платить по кредиту мужчина на смог, в общей сложности он задолжал 770 тысяч рублей. Поэтому приставы арестовали авто и направили на торги. Полученные от продажи машины деньги направили в банк-кредитор.