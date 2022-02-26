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В Коми продали имущество должников и выручили более 73 миллионов рублей

В Коми продали имущество должников и выручили более 73 миллионов рублейpixabay.com

За 2021 год от продажи имущества должников в Коми удалось выручить больше 73 миллионов рублей, сообщает пресс-служба управления ФССП по Коми.

К примеру, сыктывкарец взял кредит на покупку машины «Лада XRAY». Только вот платить по кредиту мужчина на смог, в общей сложности он задолжал 770 тысяч рублей. Поэтому приставы арестовали авто и направили на торги. Полученные от продажи машины деньги направили в банк-кредитор.

Всего за 2021 год приставам удалось взыскать 73 миллиона 416 тысяч рублей с должников Республики Коми.

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