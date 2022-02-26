В Коми водитель сбил второклассницу

В Усинске в ДТП пострадала второклассница, сообщает пресс-служба ГИБДД по Коми. Авария случилась 25 февраля около 15:00 на улице Паковой. Водитель 1958 года рождения за рулем ВАЗ-2104 на нерегулируемом перекрестке сбил девочку 2013 года рождения, которая переходила дорогу одна, без взрослых. Ребенок получил ушиб бедра, госпитализация не потребовалась.

Полицейские отметили, что на место произошедшего дорога была скользской, на этом участке образовался снежный накат из-за отсутствия обработки противогололедными материалами. Однако это место не является местом концентрации автомобильных происшествий.