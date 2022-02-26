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Сыктывкарцы о строительстве нового торгового центра: «Самая глупая инвестиция в наши дни»

Сыктывкарцы о строительстве нового торгового центра: «Самая глупая инвестиция в наши дни»Из архива «Pro Город Сыктывкар»

Одной из самых читаемых статей уходящей недели стал материал о возможном строительстве нового торгового центра в Сыктывкаре. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые люди оставляли под этой публикацией.

Dmitry Kanev  

— В это время это самая глупая инвестиция. Тут и так куча ТЦ.

Irishka Kachalkova  

— Зачем? Те, которые есть — пустые, люди все покупают в основном через интернет.

Ирина Золотых

— Лучше больницу достроить, поликлинику построить и еще множество нужных объектов.

Светланна Калинина

— И как мы без этого ТЦ живем-то?

Наталья Никифоровская

— На кой он нужен? В эти-то ходим как в музей — раз в год!

Лариса Мишарина

— Очередное  «практичное» и  «дальновидное» решение.

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