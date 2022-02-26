Сыктывкарцы о строительстве нового торгового центра: «Самая глупая инвестиция в наши дни»

Одной из самых читаемых статей уходящей недели стал материал о возможном строительстве нового торгового центра в Сыктывкаре. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые люди оставляли под этой публикацией.
Dmitry Kanev
— В это время это самая глупая инвестиция. Тут и так куча ТЦ.
Irishka Kachalkova
— Зачем? Те, которые есть — пустые, люди все покупают в основном через интернет.
Ирина Золотых
— Лучше больницу достроить, поликлинику построить и еще множество нужных объектов.
Светланна Калинина
— И как мы без этого ТЦ живем-то?
Наталья Никифоровская
— На кой он нужен? В эти-то ходим как в музей — раз в год!
Лариса Мишарина
— Очередное «практичное» и «дальновидное» решение.