Сыктывкарцы о строительстве нового торгового центра: «Самая глупая инвестиция в наши дни»

Одной из самых читаемых статей уходящей недели стал материал о возможном строительстве нового торгового центра в Сыктывкаре. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые люди оставляли под этой публикацией.

Dmitry Kanev

— В это время это самая глупая инвестиция. Тут и так куча ТЦ.

Irishka Kachalkova