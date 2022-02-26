В Коми 94-летняя гражданка Германии и 61-летняя украинка получили российские паспорта

В отделении по вопросам миграции ОМВД России по Сыктывдинскому району состоялась торжественная церемония принятия Присяги иностранными гражданами и вручения паспортов гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, исполнять обязанности гражданина России поклялись уроженка Украины Маргарита Землякова 1961 года рождения и 94-летняя Христина Штикель – подданная Германии.