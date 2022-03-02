19-летний парень из Коми танцует балет в «Большом театре»

«В 2019 году я переехал учиться в Московскую государственную академию хореографии. В 2021 сдал экзамены, после просмотра экзаменов руководители театров выбирают ребят, которых возьмут к себе в труппу. Меня там заметили и взяли. Сейчас работать мне безумно нравится. Это, конечно, тяжелый труд, но его я выбрал сам и ни в коем случае не жалею», – рассказал Иван.

«Я мечтал об этом с самого детства. Учился в гимназии и параллельно много смотрел видео с выступлением артистов из «Большого», когда переехал в Москву, то ходил на спектакли. Мне казалось, что туда попасть невозможно, огромная конкуренция», – поделился с «Pro Городом» артист балета.

Артистом балета в «Большом театре» в Москве стал 19-летний уроженец села Усть-Кулом Иван Сорокин. Произошло это в 2022 году. Журналисту «Pro Города Сыктывкар» он рассказал о том, как попал в самый известный театр мира, а также поведал об особенностях работы артиста балета.

«Балетный класс начинается в 10 утра, после него обычно я отдыхаю и иду на репетиции ближайшего спектакля. Затем обед, снова репетиция, отдых и подготовка к вечернему спектаклю», – рассказал Иван.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

Что вы танцуете? Какой любимый персонаж?

«Не могу сказать, какого персонажа я люблю больше, для меня важна каждая роль. Все они очень интересные, ведь мы продумываем характер каждого героя, как он будет проживать этот спектакль», – объяснил Иван.

Как вы пришли в профессию?

«Все началось еще с детства, с трех лет. Я был очень активным ребёнком. Когда звучала музыка, я тут же начинал двигаться, пританцовывать. И родные приняли решение отправить меня в танцевальный кружок. Руководитель кружка предложила ближе к пятому классу: почему бы ребёнка не свозить в Сыктывкар, показать комиссии и отправить его учиться профессионально балету в Гимназию искусств при главе Республики Коми. В итоге я поступил. После пяти лет в гимназии я продолжил обучение в Москве», – поведал Иван.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

В каких городах России и мира вы выступали? Что вам запомнилось больше всего?

«Я был в Екатеринбурге, Челябинске, Перми и в Китае. В каждом городе есть что-то особенное, свой шарм. Я больше всего люблю гулять по неизвестному мне городу: смотреть архитектуру, какие-то музеи и исторические места, также пробую национальную еду», – рассказал Иван.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

Что вам нравится в работе артиста балета?

«Я не могу выделить, что именно мне нравится. Просто балет настолько пленил мою душу, что я уже без него не могу. Все-таки за восемь лет обучения тело привыкает к нагрузкам, и даже требует их. А самое большое удовольствие, когда ты стоишь на сцене, и тебе аплодирует зал», – поделился с «Pro Городом» Иван Сорокин.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

Какие минусы работы вы можете назвать?

«Из минусов выделю травмы. Все-таки балет отчасти схож со спортом. Травмы бывают разные, на фоне стресса, перенагрузки, да и просто случайные. Самое неприятное – это восстановление, когда ты через боль и страх пытаешься вернуться в форму, чтоб снова выйти на сцену и порадовать своего зрителя», – рассказал артист «Большого театра».

Есть ли у вас какие-то ритуалы перед выходом на сцену?

«Если говорить честно, то нет. Для меня самое главное – это настрой и хороший разогрев. До начала спектакля мы разогреваемся, вспоминаем наставления педагога, размечаем хореографию по сцене», – вспомнил Иван.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

Есть ли планы стать ведущим артистом «Большого» или, например, попробовать себя за рубежом?

«Конечно, я думаю, что каждый артист в начале своей карьеры стремиться к этому. Хочу ли я за рубеж? Нет, на данный момент мне очень нравиться здесь, в России, в театре с такой огромной историей», – заявил артист.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

Поддерживают ли вас родные?

«Близкие поддерживали меня всегда, особенно мама. Ей было очень страшно меня отпускать. Все время я был домашним ребёнком, а тут отправить сына за 200 километров учиться балету. Конечно, было много слез, фраз: «Мама, забери меня, я хочу домой». Все близкие навещали меня в гимназии, приходили пообщаться и приносили гостинцы», – вспомнил Иван.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

Кто ваш кумир среди артистов балета?

«Не могу назвать одного танцовщика. Ведь Малахов, Цискаридзе, Васильев уникальны по-своему. Я смотрел множество видео с ними и восхищался их лёгкостью и филигранностью движений», – рассказал Иван Сорокин.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.

Общаетесь ли вы со своим зрителем? Восхищаются ли вашим талантом?

«Со зрителем приходится общаться нечасто, но есть те, кто дожидается окончания спектакля и бежит к чёрному входу, чтоб рассказать о своих впечатлениях и получить автограф. На сцене мы общаемся языком танца, эмоциями и жестами. Самое главное донести до зрителя, что переживает твой персонаж, что он хочет сказать, рассказать историю», – поведал «Pro Городу» молодой артист.

Иван Сорокин. Фото из личного архива.