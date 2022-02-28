Жители Коми стали выбирать более дорогие смартфоны в 2021 году

Мобильный оператор Tele2 проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2021 году. Клиенты компании в Республике Коми стали чаще выбирать устройства LTE в более дорогом сегменте. Лидером по проникновению в сети Tele2 остаются смартфоны Samsung с долей 25%, самую высокую динамику показали аппараты Xiaomi, которые приросли на 4 п. п.
Клиенты мобильного оператора стали пользоваться более дорогими моделями гаджетов стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 в 2021 году показала высокий темп прироста на 10 п.п. до 26%. При этом 33% клиентов выбирают устройства в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей. Доля же моделей стоимостью от 5 до 10 и от 3 до 5 тысяч рублей снизилась на 11 п.п год к году. По итогам 2021 года доля 4G-смартфонов увеличилась в сети Tele2 на 4 п. п. до 93%.
Год к году доля смартфонов с диагональю экрана более 6 дюймов увеличилась на 17 п. п. и составила 54%. Это обусловлено тем, что люди стали больше времени проводить в соцсетях и на онлайн-платформах, смотреть фильмы и другой видеоконтент на экранах мобильных устройств. В ответ на изменения в медиапотреблении Tele2 в партнерстве с видеосервисом Wink в 2021 году запустила сервис обмена минут на кино: всего на декабрь прошлого года российские клиенты компании посмотрели за минуты более миллиона фильмов.
Лидирующие позиции в сети оператора в Коми занимают смартфоны Samsung – 25%, Xiaomi – 21%, Honor – 17% и Apple – 11%. Самый динамичный прирост год к году показала компания Xiaomi, увеличив долю с 17% до 21%. Этому способствовала успешная коллаборация вендора и оператора. В ноябре 2021 года клиенты Tele2 первыми на рынке РФ получили возможность приобрести устройства Xiaomi по выгодной цене, обменяв неиспользованные минуты на скидку. В целом по России в минувшем году они конвертировали в скидку 60 млн минут