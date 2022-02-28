Жители Коми стали выбирать более дорогие смартфоны в 2021 году

Мобильный оператор Tele2 проанализировал предпочтения пользователей смартфонов в 2021 году. Клиенты компании в Республике Коми стали чаще выбирать устройства LTE в более дорогом сегменте. Лидером по проникновению в сети Tele2 остаются смартфоны Samsung с долей 25%, самую высокую динамику показали аппараты Xiaomi, которые приросли на 4 п. п.

Клиенты мобильного оператора стали пользоваться более дорогими моделями гаджетов стоимостью от 20 тысяч рублей. Доля таких смартфонов в сети Tele2 в 2021 году показала высокий темп прироста на 10 п.п. до 26%. При этом 33% клиентов выбирают устройства в ценовом диапазоне от 10 до 20 тысяч рублей. Доля же моделей стоимостью от 5 до 10 и от 3 до 5 тысяч рублей снизилась на 11 п.п год к году. По итогам 2021 года доля 4G-смартфонов увеличилась в сети Tele2 на 4 п. п. до 93%.